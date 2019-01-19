Кличко с мэрами более 30 городов на Крещение Господне окунулись в Днепре

Городской голова Киева, председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко и мэры более 30 городов в день Крещения Господня искупались в Днепре.

"Вместе с В.Кличко нырнули более 30 мэров украинских городов-членов Ассоциации, которым Кличко предложил присоединиться. А также главы столичных районов, заместители главы КГГА, народные депутаты. Купались в "Наталке" (парк "Наталка" – ИФ) и многие жители Оболонского района", - сообщает пресс-служба мэра Киева.

В.Кличко отметил, что рад участию в купании мэров других городов и киевлян. Он также провел для городских голов небольшую экскурсию в парке "Наталка".