События

14:07 19.01.2019

Умер один из лидеров ОУН (б), узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль

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Во Львове скончался один из лидеров ОУН (б), узник лагеря Аушвиц Омелян Коваль, сообщил руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Умер Омелян Коваль - один из лидеров ОУН (б), узник нацистского лагеря Аушвиц. (…) В феврале ему должно было исполниться 99 лет. Последние годы жил в Украине, умер во Львове", - написал В.Вятрович на своей странице в Фейсбуке в субботу.

По его словам, О.Коваль в концлагере "победил смерть" и, выйдя на свободу, принялся развивать украинскую диаспору в Бельгии.

О.Коваль родился 24 февраля 1920 года в Ивано-Франковской области. Присоединился к ОУН в 1938 году под псевдонимом "Демьян". Арестован немецкими оккупантами в сентябре 1941 года, был отправлен в концлагерь "Аушвиц-І", впоследствии его эвакуировали в концлагерь "Мельк", а затем – в "Эбензее". В мае 1945 года его освободили американские войска.

Член Провода ОУН (б).

Теги: #оун #кончина #коваль
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