Боевики с полуночи до полудня в субботу не открывали огонь на линии столкновения в зоне ООС - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования в субботу с полуночи и до полудня не нарушали режим прекращения огня на линии столкновения в зоне проведения операции объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 на линии боевого столкновения не зафиксированы обстрелы со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении Минобороны.