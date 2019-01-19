События

13:22 19.01.2019

Боевики с полуночи до полудня в субботу не открывали огонь на линии столкновения в зоне ООС - Минобороны

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Боевики с полуночи до полудня в субботу не открывали огонь на линии столкновения в зоне ООС - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования в субботу с полуночи и до полудня не нарушали режим прекращения огня на линии столкновения в зоне проведения операции объединенных сил, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 на линии боевого столкновения не зафиксированы обстрелы со стороны российско-оккупационных войск", - говорится в сообщении Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
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