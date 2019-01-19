События

12:49 19.01.2019

Жители Рогатина на Ивано-Франковщине нашли в лесу архив УПА

2 мин читать

Трое жителей города Рогатин (Ивано-Франковская обл.) обнаружили в лесу бидон с документами Украинской повстанческой армии (УПА), вероятно, предназначавшимися для главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Как сообщается на сайте Рогатинского городского совета, жители Рогатина Владимир Дзера, Василий и Тарас Веркальцы обнаружили необычный бидон, закопанный на глубине 15-20 см, 12 января в лесу между селами Руда и Воронив. Внутри они нашли учебник истории и документы УПА.

Находку молодые люди отдали в местный историко-краеведческий музей "Опилля" для обработки специалистами.

17 января в город прибыл генеральный директор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" (Львов) Руслан Забила, чтобы принять найденные исторические материалы, заняться их изучением, реставрацией и оцифровкой.

"Беглый осмотр найденного позволяет утверждать, что материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился на Рогатинщине", - сказано в сообщении на сайте горсовета.

Среди артефактов - уникальный шарж главнокомандующего, выполненный, вероятно, чернилами; ряд документов советского образца, трофеи (например, плакат на чешском языке), отчеты и протоколы службы безопасности, а также финансовая отчетность и кассовая документация.

"Сейчас сложно сказать о том, какой структуре принадлежал архив, ведь есть много шифров, которые нужно обработать. Выяснить, откуда поступали эти документы, локализовать территорию по населенным пунктам, тогда можно будет говорить об уровне и характере этого архива. Следует заметить, что в бидоне содержится много различных документов, которые, вероятно, собирали для руководства подполья с широкой территории, чем Рогатинщина", - отметил Р.Забила.

По его словам, находка хорошо сохранена и датируется примерно 1945 годом.

После реставрации материалы будут оцифрованы, а цифровая копия - выложена на ресурсе архива украинского освободительного движения.

Теги: #документы #ивано_франковская_область #упа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Калуше на олефиновом заводе "Карпатнефтехим" произошел масштабный пожар

Четверых иностранцев с поддельными документами задержали в аэропортах Украины

Двое детей погибли и 9 человек пострадали при столкновении автомобиля и микроавтобуса в Коломые

В Ивано-Франковской области произошел оползень, заблокирована автодорога

Минюст и Госархивслужба объясняют ограничения на копирование информации в архивах необходимостью сохранения документов

Неизвестные вновь облили краской камень УПА в Харькове

На реках в Ивано-Франковской и Черновицкой областях 8-9 июля ожидается подъем уровня воды

В Ивано-Франковской области перевернулся автобус с 53 пассажирами

В Харькове предотвращен теракт возле памятного знака УПА – СБУ

Уничтожение в РФ архивных документов о советских репрессиях пока выявлено только на Колыме, сообщили в Музее истории ГУЛАГа

ПОСЛЕДНЕЕ

Польша в трауре, в Гданьске хоронят убитого мэра

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода

На Донбассе бойцы 93 бригады Холодный Яр сбили беспилотник противника

Правоохранители установили лиц, подозреваемых в хулиганстве в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах

Представитель Мюллера назвал неверной публикацию интернет-портала о Трампе и строительстве небоскрёба в Москве

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Порошенко поздравил Украину с праздником Крещения

Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Киеве на Северном мосту будет ограничено движение транспорта - КГГА

Украинский кинофильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" примет участие в международном кинофестивале в Триесте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА