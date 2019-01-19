Жители Рогатина на Ивано-Франковщине нашли в лесу архив УПА

Трое жителей города Рогатин (Ивано-Франковская обл.) обнаружили в лесу бидон с документами Украинской повстанческой армии (УПА), вероятно, предназначавшимися для главнокомандующего УПА Романа Шухевича.

Как сообщается на сайте Рогатинского городского совета, жители Рогатина Владимир Дзера, Василий и Тарас Веркальцы обнаружили необычный бидон, закопанный на глубине 15-20 см, 12 января в лесу между селами Руда и Воронив. Внутри они нашли учебник истории и документы УПА.

Находку молодые люди отдали в местный историко-краеведческий музей "Опилля" для обработки специалистами.

17 января в город прибыл генеральный директор Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого" (Львов) Руслан Забила, чтобы принять найденные исторические материалы, заняться их изучением, реставрацией и оцифровкой.

"Беглый осмотр найденного позволяет утверждать, что материалы содержат данные о деятельности УПА на территории Львовской, Тернопольской областей и Закерзонья. Можно предположить, что они были переданы для главнокомандующего Романа Шухевича, который долгое время находился на Рогатинщине", - сказано в сообщении на сайте горсовета.

Среди артефактов - уникальный шарж главнокомандующего, выполненный, вероятно, чернилами; ряд документов советского образца, трофеи (например, плакат на чешском языке), отчеты и протоколы службы безопасности, а также финансовая отчетность и кассовая документация.

"Сейчас сложно сказать о том, какой структуре принадлежал архив, ведь есть много шифров, которые нужно обработать. Выяснить, откуда поступали эти документы, локализовать территорию по населенным пунктам, тогда можно будет говорить об уровне и характере этого архива. Следует заметить, что в бидоне содержится много различных документов, которые, вероятно, собирали для руководства подполья с широкой территории, чем Рогатинщина", - отметил Р.Забила.

По его словам, находка хорошо сохранена и датируется примерно 1945 годом.

После реставрации материалы будут оцифрованы, а цифровая копия - выложена на ресурсе архива украинского освободительного движения.