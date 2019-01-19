События

10:13 19.01.2019

Правоохранители установили лиц, подозреваемых в хулиганстве в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах

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Правоохранители установили лиц, подозреваемых в хулиганстве в Спасо-Преображенском кафедральном соборе в Сумах

В Сумах полицейские совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины установили лиц, подозреваемых в совершении хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

"Оба - молодые люди, жители Сум. С ними проводят соответствующие следственные действия в рамках открытого уголовного производства", - сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области.

У одного из молодых людей правоохранители при личном досмотре изъяли пиротехническое средство, аналогичное тому, которое было использовано 18 января в соборе по ул. Соборной.

Правоохранители отметили, что в пятницу в 19.24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая взорвалась.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы. "Выяснили: предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, заряженным зернами кукурузы", - отмечается в сообщении.

В полиции заявили, что помещение не повреждено, пострадавших нет. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Хулиганство".

Ранее о взрыве сообщила Сумская епархия УПЦ (МП).

Православная церковь Украины (ПЦУ) осудила взрыв в соборе.

"Лично предстоятель блаженнейший митрополит Епифаний, другие представители Церкви, и до Объеденительного собора, и после него много раз подчеркивали недопустимость актов насилия на почве межконфессионных отношений, отмечая, что церковное единение должно происходить добровольно и мирным способо", - говорится на странице ПЦУ в соцсети Фейсбук.

Теги: #церковь #сбу #сумы #хулиганство
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