События

08:27 19.01.2019

Представитель Мюллера назвал неверной публикацию интернет-портала о Трампе и строительстве небоскрёба в Москве

2 мин читать
Представитель Мюллера назвал неверной публикацию интернет-портала о Трампе и строительстве небоскрёба в Москве

В команде спецпрокурора Роберта Мюллера назвали некорректной публикацию портала BuzzFeed, в которой утверждалось о наличии неопровержимых доказательств того, что президент США Дональд Трамп просил своего адвоката Майкла Коэна лгать конгрессу.

"Содержащееся у BuzzFeed описание конкретных заявлений, полученных командой спецпрокурора, а также то, как охарактеризованы эти документы и показания свидетелей по вопросу о заявлениях Майкла Коэна в конгрессе, не соответствует действительности", - заявил представитель спецпрокурора Питер Карр.

Издание The Hill, приводящее его слова, отмечает, что в команде Р.Мюллера крайне редко делают заявления насчёт своей работы.

В пятницу Д.Трамп предположил, что его бывший адвокат М.Коэн, сотрудничая со следствием, лжёт, чтобы ему уменьшили полученный недавно трехлетний тюремный срок.

BuzzFeed ранее сообщал со ссылкой на источники, что у сотрудников Р.Мюллера есть ясные доказательства того, что Д.Трамп приказывал М.Коэну солгать конгрессменам по поводу проекта строительства небоскреба "Трамп-тауэр" в Москве. Публикация привлекла внимание многих политиков в США, так как содержащиеся в ней данные, в случае если бы они оказались правдой, могли бы быть использованы конгрессменами для организации импичмента.

Специальный прокурор США Р.Мюллер и его команда проводят в США расследование по "российскому делу".

Основная задача команды Р.Мюллера - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Р.Мюллер уже добился предъявления обвинений нескольким лицам, однако эти обвинения не имеют отношения к вмешательству в выборы 2016 года

Теги: #публикация #сша #спецпрокурор #трамп
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Белом доме рассчитывают провести встречу Трампа и Ким Чен Ына ближе к концу февраля – СМИ

Гутерриш призвал США и КНДР согласовать дорожную карту переговоров по денуклеаризации

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Палата представителей США одобрила "символическую" резолюцию против снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Бывший адвокат Трампа признал, что платил главе технологической компании за улучшения результатов опросов в интересах президента США

Делегация США не поедет на экономический форум в Давосе

США не потерпят ограничений в вопросе совершенствования ПРО, готовы к сотрудничеству с союзниками

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Большинство американцев не хотят голосовать за Трампа на президентских выборах 2020 года

Пентагон разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая

ПОСЛЕДНЕЕ

Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Порошенко поздравил Украину с праздником Крещения

Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

В Киеве на Северном мосту будет ограничено движение транспорта - КГГА

Украинский кинофильм "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго" примет участие в международном кинофестивале в Триесте

В Харьковской области незаконно приватизировали 2 га леса – прокуратура

Брюссель ожидает от Москвы и Киева четких обязательств достичь прогресса для заключения нового контракта на транзит российского газа в ЕС c 2020 года

В Запорожье в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых - дети

В МВД и Нацполицию поступило 91 обращение от общественных организаций и граждан о правонарушениях в ходе проведения предвыборной агитации – Аваков

В Харькове оперуполномоченный райотдела обещал предпринимателю закрыть дело за взятку – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА