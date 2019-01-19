Гидрометцентр предупреждает об угрозе схода снежных лавин в двух западных областях и на Закарпатье

Украинский гидрометцентр предупреждает о высокой опасности схода снежных лавин 19 января в трех западных областях.

"По данным Укргидрометцентра, 19 января, в связи со снегопадами и метелями, в горах Закарпатской Ивано-Франковской и Львовской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в субботу.

Также отмечается, что в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.