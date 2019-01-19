Боевики НВФ девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований девять раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутор Вильный" – говорится в сводке, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Кроме того, обстрелам из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия подвергся населенный пункт Гнутово, Красногоровка и Водяное а обстрелам из минометов калибра 82 мм поселки Пески и Водяное.

"Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал" – отметили в штабе ООС..

Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

По данным украинской разведки, 18 января, один боевик погиб.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал" – подытожили в штабе ООС.