В Харьковской области незаконно приватизировали 2 га леса – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №6 начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами райгосадминистрации (ч.2 ст.364 УК Украины), незаконно передавшими в частную собственность 2 га леса в Харьковском районе области.

"По данным следствия, в 2009 году должностные лица под видом отвода земель сельскохозяйственного назначения передали в частную собственность 2 га леса", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева.

По информации прокуратуры, земли лесного фонда были переданы без согласия их постоянного пользователя - ГП "Октябрьский лесхоз".

Досудебное расследование проводится органами полиции. Ход следствия находится на контроле руководства местной прокуратуры.