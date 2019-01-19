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04:25 19.01.2019

В Харьковской области незаконно приватизировали 2 га леса – прокуратура

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В Харьковской области незаконно приватизировали 2 га леса – прокуратура

 Харьковская местная прокуратура №6 начала уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами райгосадминистрации (ч.2 ст.364 УК Украины), незаконно передавшими в частную собственность 2 га леса в Харьковском районе области.

"По данным следствия, в 2009 году должностные лица под видом отвода земель сельскохозяйственного назначения передали в частную собственность 2 га леса", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Андрея Яковлева.

По информации прокуратуры, земли лесного фонда были переданы без согласия их постоянного пользователя - ГП "Октябрьский лесхоз".

Досудебное расследование проводится органами полиции. Ход следствия находится на контроле руководства местной прокуратуры.

Теги: #прокуратура #украина #лес #область #харьковская
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