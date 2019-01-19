Брюссель ожидает от Москвы и Киева четких обязательств достичь прогресса для заключения нового контракта на транзит российского газа в ЕС c 2020 года

Украина, Европейский Союз и Россия обсудят дальнейшие шаги для согласования нового контракта на транзит российского газа через Украину в ЕС с 2020 года, причем Брюссель ожидает, что стороны возьмут твердые обязательства достичь прогресса в этом вопросе.

Как сообщает Еврокомиссия (ЕК), второй раунд трехсторонних газовых переговоров в формате Украина-Европейский Союз-Россия на политическом уровне (на уровне министров) пройдет в понедельник, 21 января, в Брюсселе при участии вице-президента ЕК Мароша Шефчовича, министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева, министра энергетики России Александра Новака и представителя "Газпрома" Александра Медведева.

Накануне переговоров Шефчович заявил: "Я приветствую тот факт, что обе стороны согласились приехать в Брюссель для проведения второго раунда переговоров на уровне министров. Я также приветствую присутствие высокопоставленных представителей двух газовых компаний. С тех пор, как мы впервые встретились в этом формате в Берлине, прошло ровно шесть месяцев. С тех пор прошли переговоры на уровне старших экспертов, и пришло время подвести итоги, определиться, где мы находимся в этом процессе, а также обсудить дальнейшие шаги по ключевым параметрам, согласованным в Берлине. Нам необходимы твердые обязательства обеих сторон продвигаться в этих переговорах вперед, учитывая, что срок действия действующего транзитного контракта истекает в конце этого года".

До начала переговоров в трехстороннем формате, которые начнутся в 15.00, Шефчович проведет встречи в двустороннем формате с представителями обеих сторон.

Ожидается, что стороны обсудят результаты трехсторонних переговоров на техническом уровне, которые состоялись после первого раунда политических переговоров, прошедших 17 июля в Берлине, договор между РФ и Украиной о взаимосовместимости операторов системы транзита, состояние нынешних поставок газа в ЕС и какими будут последующие шаги.

На данное время уже состоялось два раунда технических переговоров, однако ни на один из них представители российской стороны не прибыли, прогресс в переговорах незначителен.

Как известно, срок действующего контракта, который был подписан в 2009 году, истекает в конце нынешнего года. Кроме того, значительно изменилось законодательное поле, в частности, ЕС принял Третий энергетический пакет, а украинская сторона обязалась применять европейское законодательство в энергетической сфере в полном объеме.

В ходе предыдущих переговоров стороны определили четыре ключевых вопроса для обсуждения на экспертном уровне, в частности, какие объемы газа будут необходимы ЕС в последующие десятилетия, как применение стандартов европейского законодательства в Украине повлияет на будущий контракт в отношении транзита российского газа в ЕС, вопрос сертифицированного оператора транзита через Украину и как законодательство ЕС будет использовано в механизме определения тарифов на транзит газа из России через Украину в ЕС.

Украина и европейская сторона, которая выступает посредником в этих переговорах, настаивают на том, чтобы новый контракт на транзит полностью соответствовал бы европейскому законодательству.