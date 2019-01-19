В Запорожье в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых - дети

В Запорожской области в результате пожара в частном доме погибли три человека, двое из которых дети трех и девяти лет, сообщает Отдел коммуникаций Главного управления Нацональной полиции в Запорожской области.

Пожар произошел 18 января в селе Степном Запорожского района Запорожской области в частном доме.

"На месте происшествия после тушения пожара в доме обнаружены трупы мужчины 1989 года рождения и двух мальчиков 2009 и 2014 годов рождения" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области в пятницу.

В ходе проверки установлено, что в сгоревшем доме проживала женщина 1987 г.р., которая сама воспитывала троих детей. Старший ребенок - мальчик 2006 г.р. находил на улице и увидев пожар позвал на помощь людей и также сам пытался погасить огонь.

Однако, ликвидировать пожар до приезда спасателей людям не удалось.

Также в полиции сообщили, что мать, пребывая в состоянии душевного волнения, покончила жизнь самоубийством.

"Несовершеннолетний в настоящее время находится в отделении полиции, с ним общаются полицейские и работники ювенальной превенции. Решается вопрос о дальнейшем места пребывания ребенка" – подытожили в полиции.