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23:45 18.01.2019

Восемь кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда выбыли из конкурса - ЦПК

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На заседании общественного совета и международных экспертов Высшей квалификационной комиссии было принято решение об исключении 8 кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда, которые не смогли доказать происхождение своего имущества, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Только закончилось первое совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей. По его итогам 8 кандидатов исключили из конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда" – говорится в сообщении, на официальном сайте ЦПК в пятницу вечером.

В частности, эксперты исключили Оксану Голуб, Анатолия Загородного, Тараса Зайца, Квятковского Анатолия, Кулинич Юрия, Мартынова Евгения, Дмитрия Тишко и Игоря Штульмана.

"Сегодня ГРМЕ услышала от кандидатов множество манипулятивных объяснений об их сомнительном имуществе или поведении, однако ни одно из них не удовлетворило международных экспертов. В отличие от ВККС, которая принимала на веру смешные объяснения кандидатов в конкурсе в Верховный Суд, международные эксперты не согласились признать добродетельными сомнительных кандидатов на основании сомнительных доказательств" -  отметила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

"Эксперты показали, как на самом деле должен работать международный стандарт отбора судей: кандидаты, которые не могут доказать происхождение имущества или другие действия, выбывают из конкурса – подытожили в ЦПК.

Теги: #кандидаты #конкурс #украина #суд
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