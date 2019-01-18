Восемь кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда выбыли из конкурса - ЦПК

На заседании общественного совета и международных экспертов Высшей квалификационной комиссии было принято решение об исключении 8 кандидатов на должность судей Высшего антикоррупционного суда, которые не смогли доказать происхождение своего имущества, сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

"Только закончилось первое совместное заседание Общественного совета международных экспертов и Высшей квалификационной комиссии судей. По его итогам 8 кандидатов исключили из конкурса на должность судьи Высшего антикоррупционного суда" – говорится в сообщении, на официальном сайте ЦПК в пятницу вечером.

В частности, эксперты исключили Оксану Голуб, Анатолия Загородного, Тараса Зайца, Квятковского Анатолия, Кулинич Юрия, Мартынова Евгения, Дмитрия Тишко и Игоря Штульмана.

"Сегодня ГРМЕ услышала от кандидатов множество манипулятивных объяснений об их сомнительном имуществе или поведении, однако ни одно из них не удовлетворило международных экспертов. В отличие от ВККС, которая принимала на веру смешные объяснения кандидатов в конкурсе в Верховный Суд, международные эксперты не согласились признать добродетельными сомнительных кандидатов на основании сомнительных доказательств" - отметила эксперт Центра противодействия коррупции Анастасия Красносельская.

"Эксперты показали, как на самом деле должен работать международный стандарт отбора судей: кандидаты, которые не могут доказать происхождение имущества или другие действия, выбывают из конкурса – подытожили в ЦПК.