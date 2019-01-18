События

21:55 18.01.2019

В Сумах полиция расследует обстоятельства хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

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В Сумах полиция расследует обстоятельства хулиганских действий в Спасо-Преображенском кафедральном соборе

 В Сумах полицейские расследует обстоятельства подрыва пиротехнического заряда для игры в страйкбол, произошедшего в Спасо-Преображенском соборе во время вечернего богослужения в пятницу, сообщает отдел коммуникаций главного управления Нацполиции в Сумской области.

"Сегодня в 19.24 в полицию обратился служитель Спасо-Преображенского кафедрального собора и сообщил, что на входе в помещение неизвестные бросили шашку, которая и взорвалась" – говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Сумской области.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и взрывотехники.

"Предмет, который взорвался, оказался не шашкой, а пиротехническим средством для игры в страйкбол, оснащенный зернами кукурузы. Помещение не повреждено, пострадавших нет" – отметили в полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Теги: #церковь #украина #полиция #сумы #хулиганство
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