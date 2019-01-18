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20:43 18.01.2019

Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в г.Счастье

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Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в г.Счастье

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об образовании военно-гражданской администрации города Счастье Новоайдарского района Луганской области.

Текст соответствующего указа №13/2019 от 18 января 2019 года опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, командующему объединенных сил, главе Донецкой областной государственной администрации следует принять все предусмотренные законом "О военно-гражданских администрациях" меры, связанные с созданием этой военно-гражданской администрации.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Теги: #президент #указ #вга
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