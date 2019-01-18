События

19:51 18.01.2019

В Харькове раненый офицер уголовного розыска активно работал над расследованием убийства участника АТО Олешко

2 мин читать
В Харькове раненый офицер уголовного розыска активно работал над расследованием убийства участника АТО Олешко

Офицер отдела департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексей Логвиненко, раненый неизвестными 16 января утром, по-прежнему находится в реанимации, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Алексей Логвиненко в реанимационном отделении харьковской больницы продолжает бороться за свою жизнь... Спасибо харьковским врачам, которые круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца", - написал В.Аброськин в пятницу вечером на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что А.Логвиненко участвовал в расследовании убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

"В последнее время он (А.Логвиненко - ИФ) и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны", - написал В.Аброськин.

Он выразил уверенность, что напавшие на А.Логвиненко не останутся безнаказанными: "Преступники обязательно понесут наказание".

Как сообщалось, утром 16 января в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В тот же день первый замглавы Нацполиции Украины В.Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика этого нападения.

В.Олешко (позывной "Сармат") был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска (Запорожская обл.). Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в его убийстве.

Теги: #расследование #ранение #офицер #харьков
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харьковской области мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 58 тыс. грн

Состояние раненого в Харькове офицера уголовного розыска остается стабильно тяжелым

Прокуратура через суд добилась возврата в собственность Харькова выделенных под застройку по "кооперативной схеме" 3 га земли

В Харькове задержан закладчик психотропа PVP и героина

В харьковском аэропорту задержана подозреваемая в вербовке женщин для сексуальной эксплуатации за рубежом

Раненый в Харькове офицер уголовного розыска находится в тяжелом состоянии

Житель Харьковской области приговорен к 15 годам тюрьмы за изнасилование 7-летней девочки

В Харькове неизвестные в балаклавах ранили офицера уголовного розыска

Земля на территории бывшего завода в центре Харькова была незаконно выделена под гаражи

Дело главы Новобаварского района Харькова, подозреваемой в декларировании недостоверной информации, передано в суд

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп проведет встречу с представителем северокорейского руководства

Обыски проходят в горсовете Днепра и КП "Днепровский электротранспорт"

Глава МИД Германии прибыл в Киев

Крымского татарина Бекирова вернули из больницы в СИЗО Симферополя

Экс-министр экологии Злочевский вызван на допрос в Генпрокуратуру

Боевики в пятницу два раза нарушили режим тишины в зоне ООС

РФ не предоставила ЕСПЧ данные о здоровье украинца Гриба, следующие заседания суда в Ростове пройдут 24-25 января

Госкомтелерадио в 2018 году разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий

В Донецкой области в жилом доме обнаружены двое погибших украинских военнослужащих

В редакции херсонской газеты стреляли и распылили слезоточивый газ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА