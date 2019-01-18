В Харькове раненый офицер уголовного розыска активно работал над расследованием убийства участника АТО Олешко

Офицер отдела департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины Алексей Логвиненко, раненый неизвестными 16 января утром, по-прежнему находится в реанимации, сообщил первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Алексей Логвиненко в реанимационном отделении харьковской больницы продолжает бороться за свою жизнь... Спасибо харьковским врачам, которые круглосуточно уже третьи сутки делают все возможное, чтобы маленькие дети не потеряли отца", - написал В.Аброськин в пятницу вечером на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что А.Логвиненко участвовал в расследовании убийства бывшего участника АТО Виталия Олешко (позывной "Сармат").

"В последнее время он (А.Логвиненко - ИФ) и его подчиненные активно работали в направлении установления всех лиц, причастных к убийству бывшего участника АТО Виталия Олешко, а также документировали опасную преступную группировку с коррумпированными долговременными связями, члены которой проживали на территории Харьковщины, а разбои и квартирные кражи совершали в различных областях нашей страны", - написал В.Аброськин.

Он выразил уверенность, что напавшие на А.Логвиненко не останутся безнаказанными: "Преступники обязательно понесут наказание".

Как сообщалось, утром 16 января в Харькове на ул.Краснодарская двое неизвестных в балаклавах напали на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины и ранили его в голову и шею.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В тот же день первый замглавы Нацполиции Украины В.Аброськин сообщил, что правоохранителям известно имя заказчика этого нападения.

В.Олешко (позывной "Сармат") был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля 2018 года в центре Бердянска (Запорожская обл.). Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в его убийстве.