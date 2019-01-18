Трамп проведет встречу с представителем северокорейского руководства

Президент США Дональд Трамп в ближайшие минуты проведет в Вашингтоне встречу с зампредом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем, который курирует вопросы переговоров Северной Кореи и США, сообщают американские СМИ со ссылкой на представителя Белого дома Сару Сандерс.

Встреча пройдет в Белом доме - в Овальном кабинете.

Ранее сообщалось, что прибывшая в США северокорейская делегация проведет встречу с госсекретарем Майком Помпео. О возможных переговорах с Д.Трампом данных не поступало.