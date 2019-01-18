Глава МИД Германии прибыл в Киев

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) прибыл в Украину, где намерен обсудить с главой украинского внешнеполитического ведомства вопросы проведения реформ в Украине, а также ситуацию на Донбассе и в акватории Азовского моря.

"Министр иностранных дел Хайко Маас прибыл в Киев, где встретится со своим коллегой Павлом Климкиным. В повестке дня: конфликт на востоке Украины, Азовское море и реформы", - сообщается в микроблоге МИД Германии в соцсети Twitter.

Как сообщалось, Х.Маас планировал посетить РФ и Украину в пятницу и вечером того же дня вернуться в Берлин. В Киеве глава немецкого внешнеполитического ведомства планировал провести переговоры с П.Климкиным и дать совместную пресс-конференцию.