События

19:06 18.01.2019

Глава МИД Германии прибыл в Киев

1 мин читать
Глава МИД Германии прибыл в Киев

Федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) прибыл в Украину, где намерен обсудить с главой украинского внешнеполитического ведомства вопросы проведения реформ в Украине, а также ситуацию на Донбассе и в акватории Азовского моря.

"Министр иностранных дел Хайко Маас прибыл в Киев, где встретится со своим коллегой Павлом Климкиным. В повестке дня: конфликт на востоке Украины, Азовское море и реформы", - сообщается в микроблоге МИД Германии в соцсети Twitter.

Как сообщалось, Х.Маас планировал посетить РФ и Украину в пятницу и вечером того же дня вернуться в Берлин. В Киеве глава немецкого внешнеполитического ведомства планировал провести переговоры с П.Климкиным и дать совместную пресс-конференцию.

Теги: #мзс #украина #германия
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

В Харьковской области мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 58 тыс. грн

Львовский суд арестовал выдворенную из России Е.Бойко (Вищур)

Киевский суд продлил арест предполагаемому организатору убийства экс-добровольца "Сармата"

Диалог строит украинскую церковь и государство – Порошенко

Глава ПЦУ Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля

Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу

Суд в Швейцарии снял обеспечительные меры с акций Газпрома в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG

В 13 школах Киева частично отменили занятия из-за карантина

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове раненый офицер уголовного розыска активно работал над расследованием убийства участника АТО Олешко

Трамп проведет встречу с представителем северокорейского руководства

Обыски проходят в горсовете Днепра и КП "Днепровский электротранспорт"

Крымского татарина Бекирова вернули из больницы в СИЗО Симферополя

Экс-министр экологии Злочевский вызван на допрос в Генпрокуратуру

Боевики в пятницу два раза нарушили режим тишины в зоне ООС

РФ не предоставила ЕСПЧ данные о здоровье украинца Гриба, следующие заседания суда в Ростове пройдут 24-25 января

Госкомтелерадио в 2018 году разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий

В Донецкой области в жилом доме обнаружены двое погибших украинских военнослужащих

В редакции херсонской газеты стреляли и распылили слезоточивый газ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА