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19:05 18.01.2019

Крымского татарина Бекирова вернули из больницы в СИЗО Симферополя

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Крымского татарина Бекирова вернули из больницы в СИЗО Симферополя

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вернули из больницы в спецблок Симферопольского СИЗО, данных о состоянии его здоровья нет, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Получила информацию от адвоката Эдема Бекирова. Крымского татарина, инвалида первой группы, без ноги и с четырьмя шунтами в сердце вернули из Симферопольской больницы имени Семашко в спецблок Симферопольского СИЗО. По словам адвоката, о состоянии Бекирова пока ничего не известно, но его дочь уже получила перечень необходимых медикаментов, которые родственники предоставят уже завтра", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Она выразила обеспокоенность быстрым осмотром Э.Бекирова – трое суток вместо 2 недель.

"Эдем должен постоянно находиться под наблюдением квалифицированных специалистов и получать лечение. Именно поэтому я уже направила запрос уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой о предоставлении копии медицинского заключения и еще раз настойчиво попросила способствовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением", - указала Л.Денисова и прикрепила фотокопию письма к российской коллеге.

По ее словам, адвокат сможет посетить Э.Бекирова на следующей неделе.

Э.Бекиров - один из крымскотатарских общественных активистов поселка Новоалексеевка Херсонской области. Его обвиняют по ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Его задержали 12 декабря 2018 года при въезде в Крым со стороны Чонгара (Херсонская обл.) при прохождении паспортного контроля на территории, контролируемой российскими оккупантами.

Теги: #крым #омбудсмен #бекиров
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