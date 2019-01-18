Боевики в пятницу два раза нарушили режим тишины в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования в пятницу с полуночи два раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении суток, с 00.00 до 18.00, зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск. (…) Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий объединенных сил не пострадал", - говорится в сводке (по состоянию на 18.00) на странице пресс-центра штаба ООС в Фейсбуке.

Так, дважды опорные пункты украинских военных были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, зафиксирована также работа вражеского снайпера вблизи поселка Гнутово в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток".

"Украинские военные продолжают надежно контролировать действия противника на линии столкновения, соблюдая при этом условия прекращения огня. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - подчеркнули в штабе.