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18:22 18.01.2019

РФ не предоставила ЕСПЧ данные о здоровье украинца Гриба, следующие заседания суда в Ростове пройдут 24-25 января

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РФ не предоставила ЕСПЧ данные о здоровье украинца Гриба, следующие заседания суда в Ростове пройдут 24-25 января

Суд в Ростове-на-Дону на заседании в пятницу проигнорировал заявления гражданина Украины Павла Гриба, который обвиняется в РФ в содействии терроризму, о плохом самочувствии, а также о нарушениях при задержании, сообщил его отец Игорь Гриб.

"18 января в Ростове-на-Дону состоялось очередное судебное заседание. Павел сделал заявление относительно плохого самочувствия и попросил перенести заседание, но суд отклонил его, мотивируя это справкой из СИЗО. Павел сообщил об избиении при задержании, о том, как его душили похитители, как издевались и выбивали показания. Но реакция суда нулевая", - написал И.Гриб на странице в Фейсбуке в пятницу.

Кроме того, по его данным, требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о том, чтобы Россия до 2 января предоставила информацию о состоянии здоровья Павла, также не выполнено. "Требования Европейского суда по правам человека провести дополнительные профессиональные обследования и предоставить об этом материалы до 2 января 2019 года не выполнены", - указал И.Гриб.

Следующие судебные заседания состоятся 24-25 января. "Павел очень просит присутствовать на них украинских журналистов", - добавил отец.

Теги: #рф #гриб #еспч
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