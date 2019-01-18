Обыски проходят в горсовете Днепра и КП "Днепропетровский электротранспорт"

Сотрудники прокуратуры и Службы безопасности Украины проводят обыски в здании городского совета Днепра, сообщил городской голова Борис Филатов.

"В мэрии очередные паскуды из СБУ и прокуратуры проводят очередные бессмысленные обыски",- написал Б.Филатов на своей странице в соцсети Facebook утром в пятницу

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", следственные действия начались еще в четверг вечером и проходят в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета, дома у начальника этого департамента, а также в коммунальном предприятии "Днепропетровский электротранспорт".

По данным источника агентства, обыски проводятся в рамках уголовного производства, связанного с якобы злоупотреблением при проведении закупок, а также незаконном использовании бюджетных средств.