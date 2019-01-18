Госкомтелерадио в 2018 году разрешило ввоз в Украину почти 14,5 тыс. российских изданий

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) разрешил ввоз в Украину 14,423 тыс. наименований российской издательской продукции в 2018 году.

В настоящее время в реестре издательской продукции государства-агрессора, разрешенной к ввозу и распространению на территории Украины, обнародованном на сайте Госкомтелерадио, находится 23,550 тыс. изданий, из которых 14,423 тыс. были разрешены к ввозу в 2018 году.

Согласно реестру, в 2018 году разрешение дано на ввоз более 107,8 млн экземпляров издательской продукции. Большинство в этом перечне – мировая классика и переведенные на русский язык произведения иностранных авторов.

С перечнем изданий можно ознакомиться на сайте Госкомтелерадио.

Как сообщалось, в перечень издательской продукции государства-агрессора, на ввоз которой дан отказ, входит 118 книг, а в перечень изданий, не рекомендованных к ввозу в Украину, – 202 книги.