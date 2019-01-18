События

17:06 18.01.2019

В редакции херсонской газеты стреляли и распылили слезоточивый газ

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В редакции херсонской газеты стреляли и распылили слезоточивый газ

В херсонском пресс-клубе "Новый день", расположенном в редакции одноименной газеты, в пятницу днем во время пресс-конференции был распылен слезоточивый газ и применено оружие. По предварительным данным, от последствий распыленного газа пострадала одна из участниц конфликта.

"В пресс-слубе "Новый день" проходила пресс-конференции представителей фирмы-пассажироперевозчика из Одессы. Между ними и жителями Херсона, которые пришли на мероприятие, произошел конфликт. В ходе конфликта был применен слезоточивый газ, также стреляли из коридора вовнутрь помещения", - рассказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Херсонской области.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.196 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

Отвечая на вопрос о том, есть ли пострадавшие в результате инцидента, в полиции сказали: "В настоящее время, предварительно, есть информация о том, что одна из участниц конфликта получила ожоги глаз из-за слезоточивого газа".

Причины и обстоятельства конфликта устанавливаются в ходе следственных мероприятий. "Участники конфликта с обеих сторон в настоящее время находятся в полиции для дачи показаний", - добавили в полиции.

Местное издание "Южная информационная компания" сообщает, что инцидент случился при участии "пророссийского активиста Херсона Кирилла Стремоусова и его людей".

На сайте организации "Институт массовой информации" уточняется, что председатель областной организации Социалистической партии К.Стремоусов был среди распылявших газ, однако на пресс-конференции представился журналистом. Впоследствии он был задержан правоохранителями.

В результате распыления газа получила ожог глаз журналистка "Нового дня" Елена Нечипуренко. "Я получила ожог. Скорая была, оказывала помощь тем, кто в этом нуждался", - рассказала она.

Теги: #стрельба #пресс_конференция #херсон #полиция #редакция
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