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17:30 18.01.2019

В Донецкой области в жилом доме обнаружены двое погибших украинских военнослужащих

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В Донецкой области в жилом доме обнаружены двое погибших украинских военнослужащих

В одном из жилых домов в Донецкой области найдены убитыми двое военнослужащих Вооруженных сил Украины, полиция открыла уголовное производство по статье " умышленное убийство".

"Мы подтверждаем факт гибели двух военнослужащих. Открыто производство по ст. 115 УК (умышленное убийство). Проводятся первоочередные следственные действия", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе полиции Донецкой области в пятницу.

При этом в полиции не уточнили, где именно произошел инцидент и действительно ли один из военных погиб от огнестрельного ранения.

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что в жилом доме Покровского района Донецкой области найдены убитыми двое украинских военнослужащих. По предварительным данным, один скончался от огнестрельного ранения, второй – от множественных ушибов головы.

Теги: #донецкая_область #военные #полиция #убийство
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