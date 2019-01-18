События

16:32 18.01.2019

Суд взял под домашний арест двух подозреваемых в деле о завладении средств "Укрзализныци"

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Суд взял под домашний арест двух подозреваемых в деле о завладении средств "Укрзализныци"

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения для троих из шести подозреваемых в уголовном производстве о незаконном завладении средств филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".

Как сообщается в пятницу на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в Фейсбуке, мера пресечения избрана 17 января. Сторона обвинения ходатайствовала об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде содержания под стражей с определением суммы залога и возложением обязанностей, предусмотренных УПК Украины.

"Следственные судьи в отношении двух подозреваемых избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, еще одному человеку избран залог в сумме 1921 тыс. грн. Также при избрании меры пресечения суд определил подозреваемым процессуальные обязанности, предусмотренные ст. 194 УПК Украины", - говорится в сообщении САП.

Как сообщалось, САП осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту завладения государственными средствами в результате организации должностными лицами филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" закупок материалов верхнего строения пути по завышенным ценам. Досудебное расследование проводят детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

По данным САП, группа должностных лиц филиала ЦОП "Укрзализныци" в корыстных интересах и с привлечением подконтрольных предприятий-посредников организовала проведение процедур открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления, единственным производителем которых на территории Украины является Днепропетровский стрелочный завод.

"По результатам проведенных торгов только в 2016 году через подконтрольные предприятия осуществлены закупки указанной продукции на железные дороги Украины по заранее завышенным и экономически необоснованным ценам, что привело к причинению убытков на общую сумму более 93,2 млн грн", - отмечается в сообщении.

Правоохранители 15 января сообщили о подозрении в совершении преступления семи лицам. Трое задержаны в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом.

Следствие проверяет также причастность к совершению указанных уголовных преступлений одного из народных депутатов.

Теги: #сап #укрзализныця #коррупция #суд
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