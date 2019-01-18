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16:06 18.01.2019

ПЦУ не подчиняется Константинополю – Епифаний

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ПЦУ не подчиняется Константинополю – Епифаний

 Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подчеркивает, что Томос об автокефалии четко прописывает независимость ПЦУ.

"Всем нашим противникам, которые говорят, что мы не имеем настоящей автокефалии и подчинены Константинополю – это неправда. Этот документ, Томос, четко свидетельствует, что мы являемся независимой, автокефальной святейшей церковью Украины", - сказал он во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах в пятницу вместе с президентом Украины Петром Порошенко.

Теги: #епифаний #церковь #пцу
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