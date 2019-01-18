События

15:12 18.01.2019

Киберполиция Украины прекратила деятельность нескольких пиратских онлайн-кинотеатров

1 мин читать
Киберполиция Украины прекратила деятельность нескольких пиратских онлайн-кинотеатров

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает, что правоохранители пресекли деятельность ряда пиратских онлайн-кинотеатров, которые действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10млн грн.

"В рамках досудебного расследования работники Подольского управления Департамента киберполиции установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них: http://kinot.me; http://krutor.org; http://kinogo-onlaine.net; http://rumedia.ws; http://gogafilm.me; http://kinogo-onlaine.net", - говорится в обнародованном в пятницу на странице департамента в соцсети Фейсбук сообщении.

В информации отмечается, что по адресу проживания правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск. По его результатам было изъято компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы и на котором размещался противоправный контент.

Позже, в Ровенской области работники Полесского управления Департамента киберполиции прекратили деятельность интернет-ресурса http://hd-mix.org, который также действовал с нарушением авторских прав правообладателей.

"К администрированию этого ресурса был причастен 25-летний мужчина. По месту его жительства полицейские провели санкционированные обыски и изъяли компьютерное оборудование", - говорится в сообщении.

Сейчас всю изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз. После получения их результатов, будет решен вопрос об объявлении подозрения обоим злоумышленникам. Им грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Теги: #кинотеатры #киберполиция #пиратство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Киберполиция разоблачила группу хакеров, укравших более 5 млн грн

Киберполиция в Винницкой области заблокировала распространение нелегального алкоголя

Киберполиция разоблачила вмешательство в базы данных госучреждений, воинских частей

Киберполиция разоблачила юного хакера из Черновицкой области, распространившего более 350 тыс. учетных записей пользователей

Иностранец организовал фиктивную онлайн-биржу по торговле валютой, через которую завладевал средствами граждан

Киберполиция разоблачила организаторов международной мошеннической онлайн финансовой биржи

Киберполиция помогла правоохранителям Италии разоблачить в Украине канал сбыта украденных за границей мотоциклов

Киберполиция проводит следственные действия в офисе ЦК КПУ в рамках дела о распространении коммунистической символики

Киберполиция разоблачила сеть фейковых веб-обменников

Киберполиция задержала киевлянина, который взломал сайт госучреждения и разместил на нем противоправный контент

ПОСЛЕДНЕЕ

Более 1,5 тыс. задержанных таможенниками в Борисполе щеглов выпустят на свободу - Семерак

Адвокаты обжаловали решение российского суда о продлении ареста 24 украинских военнопленных моряков – Полозов

Пророссийское "подполье" предложило одесситу совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды – СБУ

СМИ: За взрывом в РФ стояло «Исламское государство»

Японские истребители поднялись для сопровождения разведчика из РФ

Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Донбасс в конце января – Климкин

Восстановлено движение по "зеленой ветке" киевского метрополитена

Тактические учения по обороне побережья провели пограничники близ Мариуполя

В Киеве ст.м. "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская" закрыты для пассажиров из-за поломки поезда

Почти 50кг красной икры пытался скрытно провезти в Украину из РФ молдаванин в своем "Мерседесе"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА