Киберполиция Украины прекратила деятельность нескольких пиратских онлайн-кинотеатров

Департамент киберполиции Национальной полиции Украины сообщает, что правоохранители пресекли деятельность ряда пиратских онлайн-кинотеатров, которые действовали в течение последних нескольких лет и нанесли ущерб правообладателям почти на 10млн грн.

"В рамках досудебного расследования работники Подольского управления Департамента киберполиции установили 34-летнего жителя Сумщины, который администрировал ряд пиратских веб-ресурсов. Среди них: http://kinot.me; http://krutor.org; http://kinogo-onlaine.net; http://rumedia.ws; http://gogafilm.me; http://kinogo-onlaine.net", - говорится в обнародованном в пятницу на странице департамента в соцсети Фейсбук сообщении.

В информации отмечается, что по адресу проживания правонарушителя полицейские провели санкционированный обыск. По его результатам было изъято компьютерное оборудование, с которого администрировались веб-ресурсы и на котором размещался противоправный контент.

Позже, в Ровенской области работники Полесского управления Департамента киберполиции прекратили деятельность интернет-ресурса http://hd-mix.org, который также действовал с нарушением авторских прав правообладателей.

"К администрированию этого ресурса был причастен 25-летний мужчина. По месту его жительства полицейские провели санкционированные обыски и изъяли компьютерное оборудование", - говорится в сообщении.

Сейчас всю изъятую технику направлено на проведение необходимых экспертиз. После получения их результатов, будет решен вопрос об объявлении подозрения обоим злоумышленникам. Им грозит до шести лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.