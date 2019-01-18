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14:13 18.01.2019

Адвокаты обжаловали решение российского суда о продлении ареста 24 украинских военнопленных моряков – Полозов

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Адвокаты обжаловали решение российского суда о продлении ареста 24 украинских военнопленных моряков – Полозов

Защита украинских военнопленных моряков обжаловала решение Лефортовского районного суда г.Москвы о продлении им меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщил адвокат Николай Полозов.

"Решения Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков обжалованы адвокатами нашей команды в полном объеме", - написал Н.Полозов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Он подчеркнул, что все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок.

Теги: #адвокат #азовское_море #моряки
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