События

14:09 18.01.2019

Пророссийское "подполье" предложило одесситу совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды – СБУ

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Пророссийское "подполье" предложило одесситу совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили одессита, сотрудничавшего с агентурной сетью подконтрольного российским спецслужбам антиукраинского центра, которому предлагали совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ на странице в соцсети Фейсбук, гражданина Украины постепенно вовлекали в преступную деятельность в пользу врага, переходя от простых, на первый взгляд, и невинных задач к более сложным.

"Мы установили, что мужчина систематически ездил в оккупированный АР Крым и непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, где встречается с братом, бывшим активистом "Куликова поля" и действительным координатором пророссийского "подполья" Одесской области, объявленным в розыск. Во время этих вояжей одессит сначала получал простые поручения, как передача гонораров модераторам антиукраинских сообществ в соцсетях, создание "ботов" и другие мелкие задачи", – рассказали в СБУ.

В ходе этих поездок его знакомили с другими кураторами антиукраинского центра и постепенно готовили к более крупным делам.

"И вот, когда за денежное вознаграждение ему предложили совершить теракт на нефтепроводе Одесса-Броды, стало не до шуток. После отказа выполнить преступное задание он вернулся на родину", - сказано в сообщении.

Как отметили в СБУ, сейчас одессит активно сотрудничает с украинскими правоохранителями и дает показания о противоправной деятельности участников центра.

Теги: #нефтепровод #теракт #одесса_броды #спецслужбы_рф
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