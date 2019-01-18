События

13:47 18.01.2019

СМИ: За взрывом в РФ стояло «Исламское государство»

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Ответственность за взрыв и обрушение дома в Магнитогорске (РФ) взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), сообщает организация SITE Intelligence Group по отслеживанию активности боевиков со ссылкой на арабскую газету Al Naba.

В публикации подтверждается связь между ЧП в жилом доме 31 декабря и взрывом в маршрутке на следующий день, который якобы тоже устроили боевики.

Сторонники группировки уверяют, что смогли заложить взрывчатку между третьим и десятым этажом здания и привести ее в действие.

Отмечается, что ИГ долгое время отмалчивалось из-за того, что опасалось за безопасность устроивших подрыв.

Никаких подробностей, кроме общеизвестных, боевики не приводят. При этом они цитируют заявления российских властей о том, что никаких следов взрывчатки найдено не было.

Ранее сообщалось, что в ходе расследования СК РФ версия теракта была опровергнута, основной версией произошедшего стал взрыв бытового газа. Впрочем, вопросы все равно остались.

Взрыв в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря, погибли 39 человек. Два подъезда девятиэтажки (восьмой и седьмой) были разрушены. 14 января в городе в Шахты Ростовской области произошел аналогичный взрыв газа в жилом доме, погибли пять человек.

Теги: #магнитогорск #иг
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