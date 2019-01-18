События

13:04 18.01.2019

Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Донбасс в конце января – Климкин

1 мин читать
Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Донбасс в конце января – Климкин

 Группа министров иностранных дел стран Европейского Союза в конце января посетит Донбасс, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

"В конце этого месяца у нас будет еще одна мощная группа наших друзей – министров иностранных дел. Министр иностранных дел Дании (Андерс Самуэльсен – ИФ), который будет специально информировать о своем посещении Мариуполя и украинского Донбасса на следующем заседании министров иностранных дел Европейского Союза", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Он отметил, что с министром иностранных дел Дании Мариуполь также собираются посетить министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек (Tomáš Petříček) и еще несколько министров.

Теги: #ес #мид #донбасс #климкин #министры
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

В ОБСЕ зафиксировали двукратное снижение числа погибших мирных жителей на Донбассе в 2018 году по сравнению с предыдущим годом

В представительстве ЕС ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Совет ЕС обсудит 21 января план действий против дезинформации

ЕС готов отложить Brexit на более поздний срок

10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

СММ ОБСЕ получит новое оборудование, в том числе для лучшей фиксации обстрелов – Климкин

Представители ОБСЕ в ТКГ предлагали создать совместную миротворческую миссию ООН и ОБСЕ – Климкин

Климкин и Лайчак прибыли на КПВВ "Станица Луганская"

В британском парламенте пока нет большинства для Brexit без соглашения с ЕС - глава Европарламента

ПОСЛЕДНЕЕ

СМИ: За взрывом в РФ стояло «Исламское государство»

Японские истребители поднялись для сопровождения разведчика из РФ

Восстановлено движение по "зеленой ветке" киевского метрополитена

Тактические учения по обороне побережья провели пограничники близ Мариуполя

В Киеве ст.м. "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская" закрыты для пассажиров из-за поломки поезда

Почти 50кг красной икры пытался скрытно провезти в Украину из РФ молдаванин в своем "Мерседесе"

Владельцы "Добробута" намерены купить клинику "Борис"

Вспышка АЧС локализована на Днепропетровщине

Восстановлено движение транспорта по автодороге в Закарпатской области, на которую сошла лавина

СБУ в 2018 году направила в СНБО предложения по применению санкций к более 280 гражданам РФ и почти 550 российским компаниям

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА