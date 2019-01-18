Группа глав МИД стран-членов ЕС посетит Донбасс в конце января – Климкин

Группа министров иностранных дел стран Европейского Союза в конце января посетит Донбасс, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

"В конце этого месяца у нас будет еще одна мощная группа наших друзей – министров иностранных дел. Министр иностранных дел Дании (Андерс Самуэльсен – ИФ), который будет специально информировать о своем посещении Мариуполя и украинского Донбасса на следующем заседании министров иностранных дел Европейского Союза", - сказал П.Климкин на пресс-конференции по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в пятницу в Киеве.

Он отметил, что с министром иностранных дел Дании Мариуполь также собираются посетить министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек (Tomáš Petříček) и еще несколько министров.