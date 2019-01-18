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12:47 18.01.2019

Восстановлено движение по "зеленой ветке" киевского метрополитена

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Восстановлено движение по "зеленой ветке" киевского метрополитена

В Киеве восстановлено движение поездов метро по "зеленой ветке" (М3, Сырецко-Печерская линия), все станции работают в обычном режиме.

""Зеленая ветка. Движение восстановлено в обычном режиме. Приносим извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении КП "Киевский метрополитен" на странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

Ранее в этот день "Киевский метрополитен" сообщил, что из-за поломки поезда на ст.м. "Кловская" были закрыты для пассажиров станции "Дорогожичи", "Сырец" и "Лукьяновская". Движение поездов по "зеленой линии" осуществлялось только от станции "Красный хутор" до "Золотых ворот".

Теги: #киев #метро
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