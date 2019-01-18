Владельцы "Добробута" намерены купить клинику "Борис"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал рассмотрение дела о приобретении кипрской компанией Satumco Limited, владельцем крупной столичной частной медицинской сети "Добробут", клиники "Борис" – одной из старейших частных клиник Киева.

Как говорится в сообщении АМКУ в четверг, соответствующее дело о концентрации свыше 50% в ООО "Борис" было открыто 4 января, а 17 января комитет сообщил о проведении опроса о такой концентрации на рынке медицинских услуг столицы.

Заинтересованные лица могут подавать свои замечания и размышления на этот счет антимонопольному ведомству до 28 января.

Как отметили в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" совладелец и директор клиники "Борис" Михаил Радуцкий и гендиректор и совладелец медицинской сети "Добробут" Олег Калашников, в настоящее время компании находятся в процессе переговоров.

"Речь идет о совместном проекте по усилению позиций частной медицины в Украине. Пока на повестке дня обсуждение протоколов и стандартов, которые используются в наших клиниках, а также сопоставление экспертизы по медицинским направлениям. Сейчас нашей основной задачей является разработка консолидированной позиции, которая позволит предоставить максимальный спектр медицинских услуг нашим пациентам", - отмечается в совместном комментарии О.Калашникова и М.Радуцкого агентству "Интерфакс-Украина".

Медцентр "Добробут" был создан в 2001 году и ранее включал филиалы в Донецке и Ялте, однако теперь его активы сосредоточены в Киеве и расширены до крупной сети. В частности, в настоящее время она включает в себя станцию неотложной помощи, детские поликлиники на правом и левом берегу, поликлиники для взрослых на правом и левом берегу, стационар для взрослых и детей, детскую и взрослую хирургию, лечебно-диагностический центр, клинический центр "Добробут-Онкология", а также центр клинической неврологии, нейрореабилитации и восстановительной медицины.

В январе 2018 года группа инвесторов в составе инвестиционной компании "Конкорд Капитал" и акционера украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олега Калашникова приобрела у корпорации UBG (обе - Киев) 80% сети клиник "Добробут". Владельцем корпорации UBG являлся народный депутат Руслан Демчак (фракция "Блок Петра Порошенко"), который оставался владельцем 20% акций сети клиник.

Весной 2015 года корпорация UBG выставила на продажу принадлежащие ей 20% "Добробута". Тогда валовый доход сети оценивался в $16,8 млн, прибыль - $1,145 млн, EBITDA – $3,3 млн.

В настоящее время, согласно госреестру, во многих компаниях сети (ООО МЦ "Добробут – неотложная помощь" с выручкой за 2017 год 38,5 млн грн, МЦ "Добробут-поликлиника" – 347,8 млн грн, МЦ "Добробут-стационар" – 48,9 млн грн, "Детский МЦ "Добробут" – 73,6 млн грн, МЦ "Добробут-детство" – 22,2 млн грн) компании Satumco Limited принадлежит 99%, а ее бенефициарами указаны владелец и глава "Конкорд Капитал" Игорь Мазепа и акционер украинской национальной сети оптик "Люксоптика" Олег Калашников.

Клиника "Борис" была открыта в 1993 году. В 2017 году ее выручка увеличилась на 2,9% – до 155,6 млн грн а чистый убыток составил 40,7 млн грн по сравнению с чистой прибылью 21,3 млн грн годом ранее.

Непосредственными владельцами ООО с уставным капиталом 83,42 млн грн, согласно госреестру, выступают Лев и Елена Хлявич – соответственно 2,26% и 0,12%, Михаил Радуцкий – 2,38%, Алла Кармалит – 2,38%, Павел Кротенко – 2,59%, Ломбард "Украина" с участниками "СК "Всесвит" и ООО "Предславинское" – 24,82%.

Помимо того М.Радуцкий, Л.Хлявич и А.Кармалит через кипрские компании опосредованно контролируют еще соответственно 10,15%, 10,15% и 22,56%.

Наконец еще 22,59% принадлежит кипрской Highjob Trading Limited, бенефициаром которой указан Стелиос Йордамлис.