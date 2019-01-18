Вспышка АЧС локализована на Днепропетровщине

Двухкилометровая зона карантина организована вокруг поселка Топило (Томаковский р-н, Днепропетровская обл.), в котором выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), а все зараженные и контактировавшие с ними животные были ликвидированы с целью пресечения распространения вируса, сообщили на заседании государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Днепропетровской облгосадминистрации.

"Это первый случай АЧС на Днепропетровщине в 2019 году. Сейчас ситуация под контролем. Очаг инфекции сразу уничтожили: 28 свиней похоронили согласно всем санитарным нормам. Вокруг поселка Топило организовали двухкилометровую зону защиты. В хозяйствах ликвидируют всех свиней, чтобы избежать распространения болезни", – сообщил первый замглавы Днепропетровской облгосадминистрации Олег Кужман.

По его словам, карантин в двухкилометровой зоне продлится до конца февраля. Во время карантина оттуда нельзя будет вывозить сельскохозяйственную продукцию. На выезде из поселка Топило установлены предупредительные знаки и развернуты полицейские посты с дезинфекционными барьерами и.

В десятикилометровой зоне работают санитарные посты и ветеринары. Вскоре там проведут профилактический отстрел диких кабанов.

"Вспышка АЧС возникла в частном хозяйстве. Туда сразу выехала ветеринарная служба. Они определили, что зараженные свиньи не прошли идентификацию: не имели санитарных карточек и не контролировались. Мы призываем владельцев скота не пренебрегать этим. Ведь идентификация – это, прежде всего, защита от болезней", – рассказал начальник главного управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Виталий Паращенко.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

Африканская чума свиней заразна для свиней и не представляет опасности для человека.