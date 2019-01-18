События

10:14 18.01.2019

СБУ в 2018 году направила в СНБО предложения по применению санкций к более 280 гражданам РФ и почти 550 российским компаниям

1 мин читать
СБУ в 2018 году направила в СНБО предложения по применению санкций к более 280 гражданам РФ и почти 550 российским компаниям

Служба безопасности Украины в 2018 году направила в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения по применению санкций за антиукраинскую деятельность и финансирование терроризма относительно 284 граждан России и 548 российских компаний.

На протяжении 2018 года в СНБО направлено 1541 предложение по применению санкций за антиукраинскую деятельность, финансирование терроризма и пособничества оккупантам относительно 720 юридических и 821 физических лиц", - сообщает пресс-центр СБУ в "Фейсбук" в пятницу.

Среди таких лиц – 548 российских субъектов хозяйствования и 284 гражданина РФ.

Теги: #снбо #рф #сбу #санкции
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Палата представителей США одобрила "символическую" резолюцию против снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

В представительстве ЕС ожидают от РФ немедленного освобождения украинских моряков

Страны Балтии и Польша выступают за введение "азовского пакета" санкций в отношении России – глава МИД Эстонии

Госкомтелерадио в 2018г оштрафовало книгораспространителей на 1 млн грн за распространение российских изданий без разрешительных документов

РФ отказалась от проведения совместного заседания ТКГ и гуманитарной подгруппы по освобождению заложников и политзаключенных Кремля – И.Геращенко

Госпогранслужба Украины привлекает спецподразделения для усиления охраны границы с РФ

ПАСЕ не поддалась шантажу России – депутат Арьев

Порошенко утвердил основные показатели гособоронзаказа на 2019-2021 годы

Киев настаивает на освобождении военнопленных моряков без каких-либо условий со стороны РФ – Денисова на встрече с дипломатами

10 украинских военных пострадали на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в среду

ПОСЛЕДНЕЕ

Вспышка АЧС локализована на Днепропетровщине

Восстановлено движение транспорта по автодороге в Закарпатской области, на которую сошла лавина

Лавина в Закарпатской области частично перекрыла трассу "Мукачево – Рогатин"

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Бывший адвокат Трампа признал, что платил главе технологической компании за улучшения результатов опросов в интересах президента США

Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

Делегация США не поедет на экономический форум в Давосе

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

В Харьковской области мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 58 тыс. грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА