СБУ в 2018 году направила в СНБО предложения по применению санкций к более 280 гражданам РФ и почти 550 российским компаниям

Служба безопасности Украины в 2018 году направила в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложения по применению санкций за антиукраинскую деятельность и финансирование терроризма относительно 284 граждан России и 548 российских компаний.

На протяжении 2018 года в СНБО направлено 1541 предложение по применению санкций за антиукраинскую деятельность, финансирование терроризма и пособничества оккупантам относительно 720 юридических и 821 физических лиц", - сообщает пресс-центр СБУ в "Фейсбук" в пятницу.

Среди таких лиц – 548 российских субъектов хозяйствования и 284 гражданина РФ.