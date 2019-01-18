Лавина в Закарпатской области частично перекрыла трассу "Мукачево – Рогатин"

В с.Деловое Раховского района Закарпатской области утром сошла снежная лавина и перекрыла трассу "Мукачево – Рогатин", в данный момент проезд автомобилей осуществляется по одной полосе.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Закарпатской облгосадминистрации, около 4:00 утра огромная масса мокрого снега полностью перекрыла проезжую часть трассы вблизи туристического знака "Центр Европы".

"К счастью, в тот момент на трассе не было ни автомобилей, ни пешеходов, поэтому обошлось без пострадавших", - цитирует слова главу Закарпатской ОГА Геннадия Москаля пресс-служба облгосадминистрации.

На место сразу выехали спасатели и работники Раховского дорожно-эксплуатационного участка с техникой.

По состоянию на 8:30 снег частично расчищен, движение автомобилей пока осуществляется по одной полосе, но в ближайшие часы будет восстановлено полностью, сообщил Г.Москаль.

Ситуация находится под контролем Раховской райгосадминистрации и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.