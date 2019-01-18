События

10:04 18.01.2019

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

1 мин читать
Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Госдепартамент США в четверг призвал своих сотрудников в США и за границей вернуться к работе, несмотря на приостановку финансирования работы части госучреждений с конца декабря, сообщает в четверг The Hill.

"Как ведомство, имеющее отношение к национальной безопасности, госдепартамент должен продолжать исполнять свою миссию. Лучше всего мы можем делать это, когда в посольствах, консульствах и внутренних органах сотрудники работают в полном составе", - говорится в сообщении госдепа.

Ведомство отмечает, что принимает меры, чтобы получить дополнительные средства на оплату труда своих работников. Большинство сотрудников, говорится в сообщении госдепа, должны вернуться к работе 22 января, некоторые - 20 января. Госдеп обещает оплатить работу сотрудников за второй период 2019 года (период длится две недели, его начало меняется в зависимости от ведомства) и в дальнейшем попытаться найти средства на оплату следующих периодов.

В США уже 27 день подряд частично приостановлена работа правительства. Так называемый "шатдаун" вызван разногласиями президента США Дональда Трампа и Демократической партии по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой.

Теги: #сша #госучреждения #госдеп_сша
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Палата представителей США одобрила "символическую" резолюцию против снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Бывший адвокат Трампа признал, что платил главе технологической компании за улучшения результатов опросов в интересах президента США

Делегация США не поедет на экономический форум в Давосе

США не потерпят ограничений в вопросе совершенствования ПРО, готовы к сотрудничеству с союзниками

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Большинство американцев не хотят голосовать за Трампа на президентских выборах 2020 года

Пентагон разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая

Адвокат Трампа не исключил, что в ходе предвыборной кампании кто-то из команды президента работал с Россией

Демократы в Сенате США требуют у Трампа возможности допросить его переводчиков о встречах с Путиным

США осуждают Иран за запуск спутника

ПОСЛЕДНЕЕ

Вспышка АЧС локализована на Днепропетровщине

Восстановлено движение транспорта по автодороге в Закарпатской области, на которую сошла лавина

СБУ в 2018 году направила в СНБО предложения по применению санкций к более 280 гражданам РФ и почти 550 российским компаниям

Лавина в Закарпатской области частично перекрыла трассу "Мукачево – Рогатин"

Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

В Харьковской области мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 58 тыс. грн

Франция сохранит военное присутствие на Ближнем Востоке в 2019 году

Львовский суд арестовал выдворенную из России Е.Бойко (Вищур)

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА