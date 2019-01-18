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10:01 18.01.2019

Палата представителей США одобрила "символическую" резолюцию против снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

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Палата представителей США одобрила "символическую" резолюцию против снятия санкций со связанных с Дерипаской компаний

Палата представителей США проголосовала за принятие резолюции, которая осуждает предложение о снятии санкций с компаний, связанных с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, сообщило агентство Bloomberg в четверг.

В поддержку резолюции выступили 362 члена палаты представителей, против - 53.

Голосование в палате представителей состоялось после того, как днем ранее голосование по аналогичной резолюции провалилось в сенате. Четверг был последним днем, когда обе палаты могли принять резолюции, отмечает агентство.

"В результате Минфин сможет приступить к реализации своего плана, объявленного 19 декабря, по снятию санкций с трех компаний, контролируемых российским олигархом Олегом Дерипаской: "РусАл", En+ и "Евросибэнерго", - отмечает Bloomberg.

Лидер демократического большинства в палате представителей США Стени Хойер во вторник объявил, что вносит проект резолюции, который, по его словам, призван блокировать снятие санкций с компаний, связанных с О.Дерипаской.

В среду представители Демократической партии в Сенате США не смогли добиться сохранения санкций против компаний, связанных с российским бизнесменом.

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal писала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные О.Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

О введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, компаний и правительственных служащих Минфин США объявил 6 апреля. В SDN list, в частности, попали Дерипаска, Виктор Вексельберг и Сулейман Керимов. В "черный список" были включены две публичные компании - "РусАл" и En+ Group, основным владельцем которых является Дерипаска.

Теги: #сша #дерипаска #санкции
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