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08:37 18.01.2019

Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

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Глава МИД Германии считает, что "Северный поток-2" уже не остановить

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что строительству газопроводу "Северного потока - 2" не помешают даже санкции США, Россия может самостоятельно завершить сооружение газопровода, сообщило DW.

"Санкции США могут вынудить западные фирмы выйти из проекта "Северный поток-2". Это, однако, не помешает России самостоятельно завершить сооружение газопровода, считает Хайко Маас", – говорится в сообщении на сайте издания в четверг.

Он считает, что сейчас при участии ЕС ведутся переговоры о сохранении украинского транзита, но они потеряют смысл, если США введут санкции, и россияне самостоятельно достроят газопровод.

"Этот проект не сорвет уже никто. Санкции США могут привести к выходу из него западных компаний, в том числе немецких концернов. Это, однако, не приведет к свертыванию проекта. В таком случае Россия реализует его в одиночку, и тогда уже никто не будет иметь влияния на сохранение транзита газа через Украину", – заявил Х.Маас.

Также глава германской дипломатии отметил, что есть опасения относительно поставок газа через территорию Украины после запуска газопровода.

Теги: #северный_поток_2 #мнение #германия #мид
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