Число жертв взрыва в полицейской академии в Колумбии превысило 20 человек

До 21 человека увеличилось число погибших при взрыве в полицейской академии в Боготе, еще 68 пострадали, сообщает в ночь на пятницу колумбийская радиосеть "Караколь".

Она приводит сообщение министерства обороны Колумбии, где подтвердили, что произошедшее расследуется как "акт терроризма".

Среди жертв взрыва - гражданин Панамы и гражданка Эквадора.

В связи с чрезвычайным происшествием в стране с пятницы объявлен трехдневный траур.

Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес заявил, что взрыв совершил 56-летний Хосе Альдемар Рохас, он управлял пикапом Nissan 1993 года, загруженным 80 кг пентолита.

После произошедшего президент Колумбии Иван Дуке, который посещал западный регион страны, принял решение незамедлительно вернуться в столицу, чтобы лично контролировать полицейскую операцию.

"Это нападение не только на молодежь, силы безопасности или полицию. Это нападение на общество", - сказал И.Дуке в кратком заявлении после осмотра места взрыва.

"Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - добавил он.