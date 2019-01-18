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07:15 18.01.2019

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

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Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Незаконные вооруженные формирования тринадцать раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 января российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня… Вследствие преступных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – говорится в сводке, опубликованной на официальной странице штаба ООС в Фейсбук в пятницу утром.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" боевики обстреляли из противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции вблизи населенного пункта Южное и из минометов калибра 82-мм, стрелкового оружия позиции украинских войск в районе населенного пункта Крымское.

Также в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" НВФ обстреляли позиции украинских военных: в районе населенного пункта Пески - пять раз из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды из стрелкового оружия - в районе населенного пункта Невельское, вблизи поселка Водяное - из гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того боевики вели огонь по военнослужащим ВСУ из гранатометов вблизи поселка Славный и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Красногоровка, а также из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вблизи поселка Опытное.

"Подразделения Объединенных сил в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства", - отметили в штабе.

По данным украинской разведки, 17 января, три боевика погибло.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
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