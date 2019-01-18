В Харьковской области мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 58 тыс. грн

Жительница пгт Золочев Харьковской области отдала все свои сбережения мошеннику, представившемуся полицейским, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области.

67-летняя женщина рассказала правоохранителям, что ей домой позвонил неизвестный, представился работником полиции и заявил, что ее сын задержан за нанесение телесных повреждений другому мужчине. Пострадавший, по словам незнакомца, был в тяжелом состоянии и на его лечение нужны деньги. Женщина отдала неизвестному все свои сбережения (58 тыс. грн).

В ходе проверки работники полиции установили, что сын заявительницы в правоохранительные органы не доставлялся.

Сейчас полиция устанавливает личность мошенника. Открыто уголовное производство ч.1 ст 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.