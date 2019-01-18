Львовский суд арестовал выдворенную из России Е.Бойко (Вищур)

Галицкий райсуд Львова на два месяца арестовал "антиукраинскую пропагандистку" Елену Бойко (Вищур), которую ранее выдворили из России, сообщило "Радио Свобода".

"60 дней в следственном изоляторе, без права внесения залога - такое решение поздно вечером 17 января принял Галицкий райсуд Львова по 59-летней пророссийской активистке, журналистке Елене Бойко (Вищур). С лета 2016 года она находилась в России и участвовала в российских телепрограммах как эксперт, критикуя украинскую власть, поддерживая группировки "ДНР" и "ЛНР", а 16 января была депортирована в Украине и задержана СБУ. До 17 марта 2019 Бойко будет находиться за решеткой", – говорится в сообщении на сайте издания в ночь на пятницу.

В информации также отмечается, что задержанная имеет право обжаловать решение суда.

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следователей. Сама задержанная во время судебного разбирательства также просила, чтобы ее удерживали за решеткой, заявляя, что на свободе ей угрожает опасность.

"Человек, который совершил преступление против государства Украина, сейчас будет за решеткой, и это - важно. То, что происходило в суде, это еще одно доказательство того, что российское лозунг "Россия своих не бросает" не действует ... Эта женщина была объявлена в розыск, и когда она пересекла границу Украины, она была задержана работниками СБУ", - заявил представитель управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

Против Е.Бойко возбуждено уголовное дело по ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Статья предусматривает лишение свободы от 3 до 12 лет.

"На самом деле ФСБ и СБУ сотрудничают по изданию людей, которых разыскивают в Украине. Меня преследуют в моей стране за мою точку зрения. Я-редактор ресурса "Политраша", – заявила задержанная.

Данное заявление в СБУ опровергли и продолжают расследование разных версий выдворения Е.Бойко из РФ.

Как сообщало агентство "Интерфакс-Украина со ссылкой на информированный источник, Е.Бойко (Вищур) 16 января 2019 года была задержана и находилась в пункте пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

"Она сейчас в "Гоптовке". Ее задержали, поскольку она находится в розыске. Она будет находиться в специальном помещении для нелегалов, пока за ней не приедут сотрудники УСБУ во Львовской области и не отвезут ее во Львов, где суд будет избирать ей меру пресечения", - сказал собеседник агентства.

Е.Вищур была активным автором сайта "Галицкий ястреб", где публиковались материалы антиукраинской направленности.

В июле 2015 года в рамках дела по ч.2 ст.110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) по фактам призывов к созданию так называемой Галицкой автономии у Е.Вищур и еще одного члена "Галицкого ястреба" Романа Богвелишвили задержала СБУ. В 2016 году Е.Вищур бежала из Украины в РФ.

Преображенский суд Москвы 10 декабря 2018 года принял решение о высылке украинки на родину, также взыскав с нее штраф в размере 5 тыс. рублей. Согласно решению суда, она совершила правонарушение по ч.3.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ). Московский городской суд 19 декабря признал это решение районного суда законным.

17 января СБУ подтвердило задержание Е.Бойко (Вищур).