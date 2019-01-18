События

02:55 18.01.2019

Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

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Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

Жертвами мощного взрыва в столице Колумбии Боготе стали минимум девять человек, еще 54 получили ранения, сообщает в четверг Associated Press со ссылкой на данные полиции и городской департамент здравоохранения.

Среди погибших двое - иностранцы, граждане Эквадора и Панамы.

Ранее сообщалось о восьми погибших.

Заминированный автомобиль взлетел на воздух неподалеку от полицейской академии.

После произошедшего президент Колумбии Иван Дуке, который посещал западный регион страны, принял решение незамедлительно вернуться в столицу, чтобы лично контролировать полицейскую операцию.

Теги: #рост #жертвы #столица #колумбия
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