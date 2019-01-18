События

02:35 18.01.2019

США не потерпят ограничений в вопросе совершенствования ПРО, готовы к сотрудничеству с союзниками

1 мин читать
США не потерпят ограничений в вопросе совершенствования ПРО, готовы к сотрудничеству с союзниками

США не намерены принимать какие бы то ни было ограничения в том, что касается разработки и развертывания новых элементов системы ПРО, говорится в опубликованном в четверг Пентагоном Обзоре по противоракетной обороне.

"США не примут какие бы то ни было ограничения в вопросах разработки и развертывания элементов системы ПРО", - отмечается в документе.

Кроме того, в нем сообщается о готовности Вашингтона защищать от ракетной угрозы "силы США за рубежом, союзников и партнеров". Также подчеркивается стремление США помогать союзникам совершенствовать свои системы ПРО. В частности, речь идет о том, чтобы "подталкивать союзников к инвестициям в ПРО, в том числе - в проекты по совместной (с США - ИФ) разработке и производству (элементов ПРО - ИФ)".

Теги: #сша #союзники #про
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Большинство американцев не хотят голосовать за Трампа на президентских выборах 2020 года

Пентагон разрабатывает меры противодействия гиперзвуковому оружию России и Китая

Адвокат Трампа не исключил, что в ходе предвыборной кампании кто-то из команды президента работал с Россией

Демократы в Сенате США требуют у Трампа возможности допросить его переводчиков о встречах с Путиным

США осуждают Иран за запуск спутника

Сенат США выступил за начало дебатов по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски

В Конгрессе США избран новый сопредседатель

Стратегический беспилотник ВВС США провел шестичасовую разведку у линии разграничения на Донбассе

Палата представителей США рассмотрит две резолюции, направленные на преодоление шатдауна

ПОСЛЕДНЕЕ

Число жертв взрыва в Боготе выросло до девяти, более 50 пострадали

Киевский суд продлил арест предполагаемому организатору убийства экс-добровольца "Сармата"

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Таджикистаном о миграции, направленное на пресечение двойного гражданства

Диалог строит украинскую церковь и государство – Порошенко

"Нафтогаз" продолжит поиски активов "Газпрома" в Швейцарии для взыскания $2,6 млрд по решению арбитража

Глава ПЦУ Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля

Глава УГКЦ Святослав презентовал в Киеве свою книгу "Діялог лікує рани"

Мэй не поедет на форум в Давос из-за Brexit

Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха

Глава ПЦУ Епифаний рассчитывает на углубление сотрудничества с УГКЦ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА