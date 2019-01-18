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01:37 18.01.2019

Киевский суд продлил арест предполагаемому организатору убийства экс-добровольца "Сармата"

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Киевский суд продлил арест предполагаемому организатору убийства экс-добровольца "Сармата"

Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей на два месяца предполагаемому организатору убийства экс-добровольца Виталия Олешко, известного как "Сармат", сообщило "Громадське".

"Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей Михаилу Сигиде - предполагаемому организатору убийства активиста Виталия Олешко "Сармата" на два месяца - до 17 марта", – говорится в сообщении на сайте "Громадське" в четверг вечером.

Сторона обвинения ходатайствовали о продлении ареста, основываясь на рисках побега подозреваемого, давления на свидетелей, в частности Антона Крота и Виталия Лисняка (которые по данным следствия передавали красную "Таврию" вероятным исполнителям преступления), уничтожение определенных вещественных доказательств.

Во время заседания прокурор Юрий Грицай приобщил к материалам дела протокол допроса М.Сигиды от 11 октября 2018 года. Также прокурор отметил, что М.Сигида организовывал деятельность предполагаемых исполнителей убийства, предоставлял им оружие и ключи от "Таврии".

Также, по данным следствия, М.Сигида был знаком с предполагаемым заказчиком убийства В.Олешко - Евгением Бродским, общался с ним до убийства и после.

Адвокаты М.Сигиды просили отпустить своего подзащитного, подчеркивая, что он имеет прочные социальные связи, работу. В частности защитники приобщили к материалам дела копии свидетельств о рождении детей М.Сигиды, характеристику с места работы ООО "Самые красивые люди", где подозреваемый занимает должность директора, также защитники поручили договор аренды помещения жены подозреваемого. Сам подозреваемый поддержал своих адвокатов.

Как сообщалось, 17 декабря 2018 первый замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил о задержании в аэропорту Харькова жителя города Днепр, который подозревается в соучастии в убийстве В.Олешко.

"Это 34-летний бизнесмен, уроженец города Днепра. Он является владельцем нескольких частных предприятий. По нашей информации, задержанный планировал расширение бизнеса в Бердянске", - отметил В.Аброськин.

Позже Департамент коммуникации Нацполиции Украины проинформировал, что в ближайшее время задержанному будет объявлено подозрение по ч.2 ст.115 (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В.Олешко (позывной Сармат) был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве В.Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного - в Бердянске.

В августе всем пятерым задержанным было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства. Как написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Фейсбук, подозрение объявлено по п.12 ч.2 ст.115 УК Украины.

Нардеп фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что убийца В.Олешко был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "торнадо" и также участвовал в АТО. Остальные четверо задержанных являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области.

20 августа В.Аброськин сообщил, что полиция задержала еще нескольких человек, причастных к убийству В.Олешко, а пятеро ранее задержанных, среди которых организатор преступления, находятся под стражей.

15 сентября полиция сообщила о задержании подозреваемого в организации умышленного убийства В.Олешко.

27 сентября подозреваемый в совершении убийства В.Олешко признался, что совершил преступление по заказу владельца ресторана "Мохито" (Бердянск, Запорожская обл.).

Теги: #украина #убийца #продление #олешко #арест #суд
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