События

00:25 18.01.2019

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Таджикистаном о миграции, направленное на пресечение двойного гражданства

1 мин читать
Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Таджикистаном о миграции, направленное на пресечение двойного гражданства

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Соглашение между странами о сотрудничестве в области миграции было подписано 14 марта 2018 года в Астане.

"Ратификация соглашения позволит создать благоприятные условия для обмена сведениями по урегулированию миграционных процессов", - сказал ранее глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов, представляя документ в нижней палате парламента.

По его словам, предполагается обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах сторон, находящихся на территориях государств.

Основной целью соглашения является осуществление сотрудничества в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие.

Аналогичные соглашения планируется подписать с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Киргизией, Арменией и Грузией.

Теги: #миграция #таджикистан #сенат #казахстан
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Сенат США выступил за начало дебатов по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски

Бельгия одобрила в ООН миграционный пакт, ставший причиной правительственного кризиса

Итальянские депутаты поддержали декрет об ужесточении миграционного законодательства

Могерини заинтересовалась идеей саммита США, России, КНР и ЕС в Астане, предложенной Назарбаевым

Таджикистан заменит советские названия воинских подразделений на национальные

В Таджикистане 15 человек предстали перед судом по делу о нападении на иностранных туристов

Назарбаев призвал мировое сообщество к системной работе в вопросах использования водных ресурсов

Сенат США утвердил кандидатуру Бретта Кавано на пост судьи Верховного суда

Более 80% украинцев доверяют сотрудникам Госпогранслужбы в аэропортах

Эмиграция украинцев, наплыв в страну мигрантов являются основными негативными последствиями возможного вступления Украины в ЕС – опрос

ПОСЛЕДНЕЕ

Диалог строит украинскую церковь и государство – Порошенко

"Нафтогаз" продолжит поиски активов "Газпрома" в Швейцарии для взыскания $2,6 млрд по решению арбитража

Глава ПЦУ Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля

Госдепартамент США попросил сотрудников вернуться к работе, несмотря на "шатдаун"

Глава УГКЦ Святослав презентовал в Киеве свою книгу "Діялог лікує рани"

Мэй не поедет на форум в Давос из-за Brexit

Порошенко создал военно-гражданскую администрацию города Волноваха

Глава ПЦУ Епифаний рассчитывает на углубление сотрудничества с УГКЦ

Суд постановил отменить решение госрегистратора о создании клона "Оппозиционного блока"

Сайдик сообщил о смене координатора экономической подгруппы по Донбассу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА