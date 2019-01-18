Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Таджикистаном о миграции, направленное на пресечение двойного гражданства

Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Соглашение между странами о сотрудничестве в области миграции было подписано 14 марта 2018 года в Астане.

"Ратификация соглашения позволит создать благоприятные условия для обмена сведениями по урегулированию миграционных процессов", - сказал ранее глава МВД Казахстана Калмуханбет Касымов, представляя документ в нижней палате парламента.

По его словам, предполагается обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах сторон, находящихся на территориях государств.

Основной целью соглашения является осуществление сотрудничества в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие.

Аналогичные соглашения планируется подписать с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Киргизией, Арменией и Грузией.