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23:48 17.01.2019

Диалог строит украинскую церковь и государство – Порошенко

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Диалог строит украинскую церковь и государство – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко посетил презентацию книги Верховного Архиепископа Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука "Диалог лечит раны", где подчеркнул важность диалога и в "строительстве" государства.

"Диалог не только лечит раны. Думаю, что вторая книга, что дальше продолжает диалог. Не берусь навязывать свою точку зрения, но он точно строит. По моему глубокому убеждению, он строит украинскую церковь, и он строит государство", - цитирует слова П.Порошенко на презентации книги предстоятеля УГКЦ Святослава сайт главы государства в четверг вечером.

Президент отметил, что создание единой православной церкви Украины стало возможным благодаря объединению усилий иерархов церквей, государственной власти, а также благодаря вере и молитве тысяч украинских верующих, которые долгие годы ждали объединения церкви.

П.Порошенко подчеркнул, что необходимо молиться и бороться за украинскую церковь и единство.

"Молиться и бороться – и тогда мы точно способны противостоять Москве. Молиться и бороться, чтобы быть вместе. Через диалоги. Потому что раны надо лечить и внутри страны через диалоги. И я настоятельно рекомендую всем внимательно прочитать книгу Блаженнейшего Святослава", – сказал глава государства.

Кроме того П.Порошенко считает, что еще продолжается "сбрасывание колониального статуса Российской империи".

"Нам это удается. И мы достигаем больших успехов. И церковь это всего лишь Божий знак", – отметил глава государства.

Он также подчеркнул важность участия в процессе получения Томоса об автокефалии ПЦУ государства: "Потому что это государственное дело. Это называется государство. Это духовный фундамент нашей независимости и не менее важен, чем Акт о государственной независимости 1991 года", - резюмировал глава государства.

Теги: #президент #церковь #украина #государство
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Интерфакс-Украина
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