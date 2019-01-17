"Нафтогаз" продолжит поиски активов "Газпрома" в Швейцарии для взыскания $2,6 млрд по решению арбитража

НАК "Нафтогаз Украины" продолжит поиск активов ПАО "Газпром" в Швейцарии для взыскания $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, заверил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Ранее, в четверг вечером, "Газпром" сообщил, что суд кантона Цуг (Швейцария) 16 января принял решение полностью отменить свое постановление, вынесенное 29 мая 2018 года, о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на акции "Газпрома" в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования "Газпрома" к этим компаниям.

По словам Ю.Витренко, которого цитирует пресс-служба компании, зарегистрированные в Швейцарии Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG заверили судебных исполнителей, что они не могут выполнить решение суда о заморозке (аресте) акций, принадлежащих "Газпрому", поскольку акции выпущены в документальной форме, и у них таких акций нет. Поэтому суд и отменил свое решение о заморозке.

Ю.Витренко напомнил, что часть акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG была найдена в Великобритании, и дочерняя компания "Газпрома" вынуждена обязалась перед судом в Лондоне ничего с этими акциями не делать до дальнейшего решения суда.

"Своим решением швейцарский суд подтвердил действительность решения арбитража и возможность принудительного исполнения этого решения в Швейцарии, нужно только найти активы для взыскания. Поэтому мы продолжаем искать активы "Газпрома" в этой стране", - пояснил он.

Как сообщалось, в феврале 2019 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому" о нарушениях контрактных обязательств по транзиту российского газа через Украину. Суд обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

По итогам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" обязан доплатить НАК $2,56 млрд.

По заявлению "Нафтогаза", пытающегося принудительно исполнить решение Стокгольмского арбитража, суд кантона Цуг вынес постановление о наложении в Швейцарии обеспечительных мер на активы "Газпрома" в компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

В результате исполнения постановления суда кантона Цуг обеспечительные меры были наложены только на права требования "Газпрома" к Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Помимо Швейцарии "Нафтогаз" проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" также в Великобритании и Нидерландах.

Кроме того, в декабре 2018 года Федеральный суд США в Нью-Йорке удовлетворил требования НАК на получение информации от GLAS Americas, Deutsche Bank Trust Company Americas и Bank of New York раскрыть информацию об активах "Газпром" в Европе.