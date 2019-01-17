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21:43 17.01.2019

Глава ПЦУ Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля

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Глава ПЦУ Епифаний объявил, что его интронизация состоится 3 февраля

Глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний официально объявил, что дата его интронизации назначена на 3 февраля.

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", - сказал митрополит Епифаний на презентации книги главы Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава Шевчука в четверг в Киеве.

Также он пригласил на данное мероприятие главу УГКЦ.

Ранее представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор сообщил, что интронизация новоизбранного главы ПЦУ митрополита Епифания может состояться в день его рождения 3 февраля. "Дата интронизации точно не согласована. Я думаю, что 3 февраля, когда блаженнейший митрополит Епифаний будет отмечать 40-летие свое. На день рождения, возможно, сделают интронизацию",- сказал отец Иван в эфире телеканала "Прямой".

Теги: #дата #епифаний #украина #интронизация #пцу
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Интерфакс-Украина
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